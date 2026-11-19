Todas las categorías del rugby de Estudiantes vieron acción y en Primera División, finalizaron su participación en el Torneo Regional Pampeano B.

El pasado domingo, los planteles superiores del “Bata” visitaron a Campo de Pato de Balcarce por la instancia de reválida del certamen. En una jornada de partidos muy disputados, el conjunto albinegro cayó en Intermedia por 35 a 17 y en Primera por un ajustado 21 a 20.

Por otro lado, en el Parque Guerrero, hubo amistoso de la M18 que recibió al Club Ciudad de Buenos Aires, que llegó a Olavarría en el marco de su gira de fin de año con su equipo M18. Luego del encuentro, jugadores y cuerpos técnicos compartieron un excelente tercer tiempo.

Por último, Tiziano Castagnino, Juan Bautista Escudero, Joaquín Ordoñez Amarelle, Thiago Capponi y Martín Comes Dumoulin integraron la convocatoria de 28 jugadores del seleccionado de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires que completó su participación en el Campeonato Argentino Juvenil M17.

En San Miguel de Tucumán, los cinco jugadores olavarrienses fueron parte de lograr la permanencia en la Zona Ascenso para la temporada 2027 con el 15° puesto de la clasificación.

En el primer compromiso de la etapa concentrada, en las instalaciones de Los Tarcos Rugby Club, UROBA cayó frente a Austral por 33 a 19 y en el partido por la permanencia, UROBA enfrentó a San Juan y consiguió una valiosa victoria por 28 a 26.

Fuente: prensa CAE