Comenzó una nueva edición del torneo de fútbol 7 organizado por Sergio “Kun” Agüero con equipos barriales, futbolistas profesionales, exjugadores e influencers y entre los participantes, hubo un equipo local que quedó eliminado en primera ronda.

La Banda del Yoba dijo presente en la Copa Potrero que cuenta con transmisión de ESPN y se desarrolla en Ciudad Universitaria y fue con eliminación en la Fase de Grupos.

El elenco olavarriense integró el A junto a El Guayo, Argeave Sports, La Jaula y Martillazo FC, pero a pesar de derrotar al último campeón, no logró avanzar de ronda y se despidió con 5 puntos en 4 partidos.

La Banda del Yoba que tuvo como espectador de lujos a Lucas Janson en uno de los duelos, había derrotado a El Guayo por 3 a 1 en la única victoria del certamen.

Además, empató Igualó 1-1 frente a Argeave Sports -se impuso en los penales- y perdió con La Jaula en el debut por 2 a 1 y se despidió con derrota ante Martillazo por 2 a 1.