La Unión Cívica Radical de Olavarría presentó un Proyecto de Ordenanza que busca incorporar el edificio del Instituto Médico al Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad, con el objetivo de preservar un espacio profundamente ligado a la historia y al desarrollo sanitario local.

Según detalló el concejal, “el Instituto Médico cuenta con casi 90 años de trayectoria en Olavarría y tras 78 años de actividad en ese inmueble, cerrará sus puertas a fines de este 2026”.

Al respecto, el concejal radical Francisco González explicó que la iniciativa surgió a partir de inquietudes planteadas por vecinos de la Ciudad. “Esto surge a partir de un planteo de algunos vecinos respecto a lo que va a suceder con el edificio del Instituto Médico, un edificio con un arraigo profundo en la historia de nuestra ciudad, una institución que durante casi 90 años brindó un servicio de salud y que en muchos casos se desconoce que a fin de año va a cerrar sus puertas”, señaló.

En ese sentido, el edil también planteó la posibilidad de que el inmueble pueda continuar teniendo una función vinculada a la atención sanitaria.

“Viendo la demanda que hay en el Hospital Municipal y en los Servicios Municipales de Salud, creemos que puede llegar a funcionar como un anexo del nosocomio local. Se va a perder una plaza importante en el sistema sanitario de nuestra ciudad, y es necesario recuperarla”, sostuvo.

De esta manera, destacaron que la propuesta busca no solo preservar el valor histórico y cultural de un edificio emblemático de Olavarría, sino también abrir el debate sobre su futuro y la posibilidad de que continúe prestando un servicio a la comunidad.