

Artedanza – Tu Lugar de Expresión presentará una nueva edición de su espectáculo de fin de año bajo el nombre “Soul Flame”, una propuesta que busca transmitir, a través de la danza, la importancia de mantener encendida la llama interior que impulsa los sueños, las emociones y la pasión por el arte.



Con dos funciones previstas para el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, ambas para las 21 horas en el Teatro Municipal, reunirá a más de 230 alumnos de distintas edades y niveles de formación, junto con artistas invitados provenientes de diferentes puntos de la Argentina, quienes compartirán con el público una propuesta que refleja el trabajo artístico desarrollado a lo largo del año.



Los artistas invitados son Mara y Víctor del Ballet Folclórico Nacional; Alejo y Agustín, bailarines de La Joaqui y Martín Cirio el día sábado; mientras que el domingo estarán Brian Fornes en Flamenco; Paula Marchó en Contemporáneo y Rocio Verón en Danza Clásica. Ambos días también estará el grupo vocal Patria.



A través de una combinación de disciplinas, estilos musicales, recursos escénicos y una puesta en escena especialmente diseñada para la ocasión, Soul Flame propone un recorrido por las emociones, la energía y el fuego interior que se manifiesta a través del movimiento.



En palabras de la directora de Artedanza, Valeria Potes: “El concepto central del espectáculo parte de una premisa: cada persona lleva dentro una llama propia, capaz de crecer, transformarse e iluminar a los demás. En este sentido, la danza se convierte en un lenguaje que permite expresar aquello que muchas veces las palabras no pueden transmitir”.



La producción contará con una apertura especialmente diseñada, que incluirá la participación de alrededor de 10 bailarines invitados de distintos puntos del país, y un cierre colectivo que reunirá a cerca de 230 alumnos en escena, como símbolo de unión, crecimiento y pertenencia.



Más allá de la propuesta artística, el espectáculo representa la culminación de un año de formación, aprendizajes y experiencias compartidas, durante el cual cada alumno ha tenido la oportunidad de desarrollar sus capacidades expresivas, superar nuevos desafíos y fortalecer su vínculo con la danza.

