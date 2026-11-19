Un agente del Servicio Penitenciario protagonizó este jueves en horas de la madrugada un violento siniestro vial en la intersección de Eva Perón y Sarmiento, mientras circulaba en dirección a la Ruta Nacional 226.

Por razones que se hallan bajo investigación, impactó contra la rotonda, que ofició de lanzadera para que el rodado diera una vuelta de campana y terminara volcado a un costado de la cinta asfáltica.

Como consecuencia del accidente el hombre fue trasladado en una ambulancia del estadio al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”.