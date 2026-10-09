Volar dentro de Argentina será más caro: una tasa se cobrará en dólares

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) aprobó un nuevo cuadro tarifario para los aeropuertos del Grupo A, operados por Aeropuertos Argentina 2000, que incluye un cambio en la forma de expresar la tarifa de uso de aeroestación para vuelos de cabotaje: dejará de estar fijada en pesos y pasará a expresarse en dólares.



De esta forma, la tasa de uso de las terminales aéreas para vuelos de cabotaje pasará de los actuales $5.685 (unos USD $3,70) a USD $9. Es decir, un ajuste en torno al 143%, de acuerdo a la Resolución 69/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial.



Según los fundamentos de la norma, el cambio busca preservar el valor de la contraprestación, evitar ajustes nominales recurrentes y contribuir a la sostenibilidad económica de la concesión. El ORSNA aclaró que la modificación no altera el carácter regulado de las tarifas ni sus facultades de control.



El nuevo esquema también incorpora una modificación para las tarifas de aterrizaje y estacionamiento internacional. En el caso del aterrizaje internacional, el cuadro aprobado ya contempla una reducción equivalente al 30% que anteriormente se aplicaba mediante un acuerdo entre el ORSNA, Aeropuertos Argentina 2000 y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).



De esta manera, la bonificación quedará incorporada directamente en los valores tarifarios y ya no dependerá de ese acuerdo ni del cumplimiento de las condiciones de pago que se exigían a las aerolíneas. La resolución señala que el cambio apunta a dar mayor transparencia y previsibilidad a la aplicación de las tarifas.



La readecuación alcanza exclusivamente a los aeropuertos, categorías y conceptos del Grupo A: actualmente 35 terminales. Los demás aeropuertos conservarán sus respectivos regímenes tarifarios.



Por otro lado, el ORSNA explicó que "se mantendrá congelada la tasa internacional (US$ 57) y habrá una importante reducción de la tasa para vuelos regionales de hasta 1000 kilómetros (un pedido que venían realizando gobernadores, intendentes, el sector del turismo y las líneas aéreas para promover el turismo y la conectividad), que baja de US$ 57 a US$ 25,16, lo cual representa una baja del 56%".



La actualización se enmarca en el acuerdo de readecuación contractual entre el Estado nacional y Aeropuertos Argentina 2000, que busca recomponer el equilibrio económico-financiero de la concesión. Las futuras modificaciones de las tarifas deberán ajustarse a los mecanismos de revisión ordinaria o extraordinaria y a las actualizaciones periódicas previstas en ese acuerdo.

