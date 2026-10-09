Reunión con los organizadores de la 4º Fiesta de la Torta Frita



En la tarde del próximo domingo se llevará a cabo una de las fiestas más convocantes del calendario local, la Fiesta de la Torta Frita de Loma Negra. En ese marco, el intendente Maximiliano Wesner recibió a referentes e integrantes de distintas instituciones de la localidad serrana, con las que se trabaja de manera conjunta y articulada para brindar a toda la comunidad una jornada de celebración y disfrute.



El encuentro se concretó en el inicio de la tarde de este jueves en la Sala de Reuniones del Palacio Municipal, donde el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo de la Comunidad Juan Pablo Arouxet, el director de Relaciones con la Comunidad Mariano Caputo y el delegado de Loma Negra, Gabriel Suburu.



Recibieron la visita de Cristian Schwab (en representación del Club de Pesca), Paz Criante Gómez y Celeste Serjen (Jardín de Infantes 905); Alberto Valicenti (Sociedad de Fomento de Villa Alfredo Fortabat); Fernando Alfaro (Parroquia Santa Elena); Pierina Tournie y Mauro Marín (Casa de Cultura de Villa Alfredo Fortabat); Silvia Pereira (Asociación Civil Déjame Volar -Centro “Madre Teresa de Calcuta”-); Hugo Agüero y Elena Riveros (Construyendo Comunidad de Villa Alfredo Fortabat); Pablo Dirgam (Escuela N° 45 de Villa Mi Serranía); Sito Rosetti (Comisión de Bomberos Voluntarios); Mabel Poli y Rosana Victoria (Comisión de Damas por la Sonrisa de un Niño) y Daniela González (Grupo Scout).



En la ocasión el jefe comunal ponderó la participación activa de la comunidad lomanegrense, a través de tantas instituciones, pero también en cada vecino y vecina que colabora para que la jornada sea una verdadera fiesta.



En ese sentido, destacó la impronta y la relevancia que las localidades tienen en el Partido y cómo desde el Municipio se busca acompañar y alentar este tipo de iniciativas, que contribuyen a seguir fortaleciendo lazos de comunidad.



La 4° Fiesta de la Torta Frita tendrá como punto de encuentro la Plaza Libertad, donde se contará con un escenario que tendrá una nutrida participación de artistas locales. A la par, se dispondrán más de 100 puestos de artesanos y emprendedores, cerveceros, además de estatuas vivientes, juegos inflables y un espacio dedicado para la diversión de los más chicos. Durante la jornada está confirmada la participación del Ensamble de Folklore Municipal y el gran cierre con Martín Barraza.



Los puestos gastronómicos se habilitarán a partir de las 12 horas, mientras que las presentaciones artísticas darán comienzo desde las 14.