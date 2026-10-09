Inscriben para un curso de “Introducción a la astronomía observacional”

El Museo de las Ciencias “Ingeniera Rita Toniutti”, que integra el Polo Educativo y Recreativo Municipal “La Máxima”, dictará desde el miércoles 14 y durante tres miércoles y viernes un curso de “Introducción a la Astronomía Observacional”.

La propuesta abarcará de la historia de la astronomía, pasando por la teoría del Big Bang. También brindará herramientas prácticas y teóricas necesarias para poder ubicarse en el cielo, identificar constelaciones, estrellas, planetas, galaxias, nebulosas, cúmulos entre otros cuerpos.

La modalidad del taller será presencial y consistirá en 6 encuentros, con cupo limitado, que se desarrollarán a partir de las 19:30 horas. Podrá participar toda persona mayor de 10 años y los menores de 18 deberán concurrir acompañados de padre, madre o tutor.

A lo largo de las jornadas se utilizarán instrumentos específicos y acordes para la disciplina como lo son telescopios, programas astronómicos y cartas estelares. Además, se hará un recorrido teórico en diversas temáticas, tales como la descripción de los cuerpos celestes, la evolución del universo, el funcionamiento de una estrella, los tipos de galaxias y de cúmulos, agujeros negros, quásares y supernova, las características del sistema solar y cosmología.

Los interesados pueden inscribirse a través de la plataforma Mi Olava