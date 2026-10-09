Mauricio Durán otra vez completó el Spartathlon

Mauricio Durán sumó otra valiosa experiencia internacional y representando a Argentina logró completar la mítica competencia de ultradistancia que se corre año a año en Grecia.

La 44° edición del Spartathlon se celebró en Grecia los días 26 y 27 de septiembre, con un recorrido de 246 kilómetros entre Atenas y Esparta y entre los 400 atletas de todo el mundo clasificados, Mauricio Durán fue uno de los integrantes de la Selección Argentina que logró completar la prueba.

El olavarriense sumó su quinta participación en el histórico Spartathlon y logró bajar las 30 horas antes de completar los 246 kilómetros que unen las dos ciudades de Grecia.

Durán finalizó en el 52° puesto de la clasificación general con un tiempo de 29 horas y 18 minutos y fue uno de los 11 representantes “albicelestes” que lograron arribar.

Santiago Trull con 26:20 fue el mejor argentino en una competencia donde se impuso El húngaro Tamás Bódis con un tiempo de 19 horas, 40 minutos y 51 segundos, estableciendo un nuevo récord del circuito.