Dos aprehendidos tras robar una bicicleta

Personal del Comando de Patrullas detuvo a dos hombres de 28 y 35 años acusados de robar una bicicleta que se encontraba estacionada en la vía pública.

El hecho ocurrió en Vicente López al 2200, donde los sospechosos sustrajeron una bicicleta tipo mountain bike rodado 29 perteneciente a una mujer.

Según informaron fuentes policiales, los individuos lograron llevarse el rodado tras aflojar el eje de la rueda delantera, pese a que contaba con una medida de seguridad.

Tras un llamado al 911, efectivos policiales acudieron rápidamente e interceptaron a los sospechosos en avenida Del Valle al 3300, donde se concretó la aprehensión.

La bicicleta fue recuperada en el procedimiento, mientras que los detenidos fueron trasladados a la Comisaría Primera, quedando a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4, a cargo de la fiscal Paula Serrano.

La causa fue caratulada como “hurto de vehículo dejado en la vía pública in fraganti”.