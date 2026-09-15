Asesoramiento en la Sociedad Italiana para las elecciones en los Com.It.Es

Esta semana llegarán dos asistentes consulares a la Sociedad Italiana de Olavarría para llevar adelante tareas de acompañamiento a los miembros de la comunidad interesados en participar de las elecciones para la renovación de los Comités de los Italianos en el Exterior (Com.It.Es), organismos que representan a los connacionales en sus relaciones con embajadas y consulados y favorecen su integración.

La presidenta de la Sociedad Italiana de Olavarría, profesora Claudia Leonardi, enfatizó la importancia de los Com.It.Es para la comunidad peninsular: “Su rol es representarnos ante los consulados, defender los derechos e intereses de la colectividad italiana, promocionar iniciativas sociales, culturales, deportivas, educativas y colaborar para identificar necesidades de desarrollo cívico y sociales”.

“Participar de esta elección es mantener vivas nuestras raíces. Con sus votos la comunidad italiana de Olavarría elegirá a quien representará sus intereses y para votar sólo se necesita ser italiano de nacimiento o tener la ciudadanía italiana” marcó.

Llevar adelante esta obligación cívica sólo implica inscribirse antes del 4 de noviembre para la llegada de los sobres, llenando una planilla y adjuntando fotocopia del DNI. "Esta vez no llegarán de forma automática los sobres", aclaró.

Una vez completada la planilla se la puede enviar al mail del Consulado de Italia en La Plata (laplata.elettorale@esteri.it), por Correo Argentino o bien acercar la planilla de inscripción a la secretaría de la Sociedad Italiana de Olavarría, Dorrego 2851, primer piso.

En tal sentido, este miércoles 16 de septiembre de 14 a 18 se presentarán dos asistentes consulares para llevar a cabo esta inscripción. “En caso de no poder asistir para esta fecha tendremos las planillas de inscripción en nuestra secretaría o bien nos pueden llamar por teléfono al 15594343 ó al 414440. Se pueden comunicar con nosotros en todo momento, estamos a entera disposición de nuestra comunidad” señalo la titular de la SIO.

La votación para las elecciones se realiza por correspondencia y podrán participar los connacionales residentes desde al menos 6 meses en la Circunscripción Consular de pertenencia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional reafirmó la importancia de la participación en la votación, momento esencial para fortalecer la representación de las numerosas comunidades italianas en el exterior.