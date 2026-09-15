Nueva aplicación para saber las farmacias de turno en tiempo real

Se encuentra en el infinito universo virtual un nuevo instrumento que facilita la relación de los vecinos olavarrienses con las farmacias de turno.

La aplicación se llama “Farmacias de Turno de Olavarría” y con un simple clic se puede agregar en el teléfono esta herramienta para esclarecer una información tan sensible como la relacionado con la venta de medicamentos en horarios complejos.

“Es bueno que la gente la conozca y la descargue, porque informa en tiempo real las farmacias que están de turno, cuántas horas le quedan a este turno, que es con lo que generalmente tenemos problemas porque mucha gente mira mal el listado o mira mal los horarios de las farmacias de turno” explicó Celeste Fernández Chaves, titular del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría.

“A veces pasa que tienen una urgencia a las 2 de la mañana, en lugar de ir a la farmacia que corresponde van a la del día siguiente, a la que arranca a las 8.30 y nos ha generado problemas, hemos sufrido escraches en redes sociales, denuncias. Piensan que en esa farmacia no los quieren atender, cuando en realidad están mirando mal el turno” explicó.

La app de Android funciona sin internet. La primera vez que se abre se baja todo el mes y después es sin internet. Una vez al mes hay que conectarla y actualizarla.