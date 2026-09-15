El próximo lunes 21 comienza la mudanza al Polo Judicial

Comienza la última cuenta regresiva para la definitiva habilitación del flamante edificio del Polo Judicial, ubicado en la esquina de Bolívar y 25 de Mayo, con la mudanza a partir del lunes 21 de septiembre de las distintas reparticiones desde las históricas sedes de Coronel Suárez al 2600, Moreno al 3100 y Rufino Fal al 2900.

De acuerdo al organigrama suministrado este martes por una alta fuente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, los trabajos se desarrollarán a lo largo de 10 días hábiles.

El “día 1” será la carga, embalaje y el traslado de expedientes y canastos numerados desde el Juzgado de Familia Nº 1, ubicado en Moreno 3157. Para el “día 2” está prevista la segunda parte de este movimiento, con la finalización del traslado de mobiliarios y archivos.

El “día 3” será para el Juzgado de Familia Nº 2. Carga, traslado y descarga completa y cierre del inmueble de la calle Moreno.

El Tribunal de Trabajo y Receptoría de expedientes dejará su asiento en la calle Coronel Suárez el “día 4” para mudarse al moderno edificio, con la carga, traslado y estiba de archivos, expedientes, mobiliario y cierre del inmueble.

Desde el “día 5” comenzará la parte más “pesada” de todo este procedimiento, con las mudanzas correspondientes el complejo de la calle Rufino Fal al 2900.

La primera jornada abarcará la mudanza de oficinas y expedientes del Juzgado Civil y Comercial Nº 1; para el “día 6” está pautado el traslado de oficinas, canastos, etiquetados y mobiliario del Juzgado Civil y Comercial Nº 2.

Para el “día 7” se proyectó el cambio de sede para la Oficina de Mandamientos y Notificaciones y para la Biblioteca y el Juzgado de Garantías Nº 1. Su documentación operativa, acervo bibliográfico, estanterías y expedientes penales.

El “día 8” lo ocupará el movimiento de documentación penal, mobiliarios y equipos del Juzgado de Garantías Nº 2.

El penúltimo día de este enorme movimiento será para el traslado de archivos, escritorios y equipamientos del Juzgado Correccional.

La mudanza se completará el “día 10”, con el traslado especializado de insumos tecnológicos, equipos informáticos, mobiliario administrativo de la Subdelegación de Tecnologías Informáticas y Subdelegación de Arquitectura.

Con el último artículo que cruce la puerta se procederá al cierre definitivo del edificio que ocupó gran parte de la Justicia olavarriense en las últimas décadas.