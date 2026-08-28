“La única alternativa para los jabalíes es cazar con trampas”

Ignacio Celedón es veterinario, especialista en inocuidad y calidad agroalimentaria y hace mucho tiempo que estudia el avance de los jabalíes en la Argentina. Este miércoles leyó en este medio las declaraciones del presidente de la Sociedad Rural de Olavarría Daniel Ayçaguer y se comunicó para dejar sus inquietudes al respecto.

“Hoy la única alternativa para mínimamente intentar controlar la especie es cazar con trampas, porque erradicar este problema es casi imposible” sostuvo.

Si bien la presentó como una herramienta, tiene -dijo- sus dificultades: “Para cazar con trampas es necesario una planificación y varios productores involucrados. No es colocar una trampa en el campo y listo”.

El problema, acotó, no se termina con la reducción de la población. Se preguntó “qué se hace con la carne, ya que su comercialización no estaría permitida dado que esa carne no pasa por plantas”.

“No existen frigoríficos habilitados y que cuenten con la correspondiente inscripción veterinaria, algo fundamental para asegurar un alimento inocuo, simplemente porque no hay en la provincia de Buenos Aires recintos habilitados para procesar animales salvajes en pie o animales muertos provenientes de la caza” dijo.

Y añadió que “tampoco existen estos frigoríficos con habilitación nacional por parte de Senasa. Si estos frigoríficos existiesen facilitarían todo”

“Si bien quien invierte en trampas ya gana porque al cazar disminuye el daño y en consecuencia las pérdidas económicas generada por estos animales, quién lo haría si después no hay mercado para esa carne” advirtió el veterinario Ignacio Celedón.

A futuro, en una de sus inquietudes sobre esta cuestión, aportó que “es un mercado a trabajar porque la gente asocia estas carnes ‘exóticas’ a las vacaciones. Por ejemplo cuando va a Villa La Angostura o a Bariloche, mientras que en Buenos Aires no se consume tanto. Por eso es fundamental hacer una campaña de comunicación para estimular la compra del producto, que apunto a que sea gourmet. Además, siempre existe la posibilidad de buscar destinos de exportación para este tipo de carnes”.