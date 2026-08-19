“Nos sentimos mejor porque se tomaron muchas medidas”

El pediatra Gastón Seambelar, uno de los máximos referentes de la especialidad en Olavarría, valoró la rápida intervención de las autoridades de Salud -tanto del Hospital como de la Municipalidad- para abordar con soluciones edilicias y recursos humanos los casos de violencia sufridos días atrás por profesionales del Hospital de Pediatría y repudió el hostigamiento permanente que estos deben soportar en las redes sociales.

“Es muy difícil la situación que debemos atravesar a partir de hechos de violencia y la semana pasada fue lo más grave, porque hubo roturas dentro del servicio, agresiones físicas a profesionales mujeres, impedimentos para realizar el trabajo y situaciones en las que se vieron vulneradas madres que estaban internadas con sus hijos, enfermeras, profesionales que estaban de guardia, secretarias” reportó el Dr. Seambelar.

“Fue un momento muy complejo, en el marco de una escalada de violencia que venimos viendo desde hace muchos años y Pediatría se vio alcanzada por esta ola” Sumó.

Por lo contrario, en el contexto traumático que debió atravesar el personal de pediatría, el Dr. Seambelar reconoció que el 95 por ciento de los pacientes que se atienden se van contentos, tanto en guardia como los pacientes internados e identificó que los violentos son una minoría ruidosa.

Luego de este racconto, Seambelar valoró la reacción de las autoridades pertinentes: “Hoy nos sentimos mucho mejor porque se tomaron muchas medidas en cuanto a la seguridad”.

“Tuvimos una gran respuesta de parte de las autoridades, tanto del Hospital como del gobierno municipal, que nos permitieron adoptar un montón de soluciones y seguir avanzando en otras desde el punto de vista edilicio para brindarnos mayor seguridad a los que trabajamos y también a los pacientes que tienen que ser atendidos” acotó.

Seambelar especificó la incorporación recursos humanos: “Se ha sumado personal que se llama gestor de riesgo, personas que colaboran con la seguridad, pero que también tienen una función más disuasiva, de prevenir que el conflicto escale en cuanto a la aproximación con los pacientes” explicó.

Además, existe el compromiso de prolongarlo en el tiempo y avanzar con otras cuestiones que atenderán las cuestiones de seguridad, sin perder de vista la calidad en la atención de los pacientes.

En otro momento de la charla, el Dr. Seambelar se permitió reflexionar sobre las inversiones que requiere el Hospital de Pediatría: “Todos los niños hasta los 14 años se atienden en la guardia y se internan en la sala de pediatría. De fondo habría que encarar en algún momento reformas edilicias, porque este es un edificio que ha quedado viejo. Mientras tanto, las reformas que se han propuesto yo creo que van a ser muy favorables, hasta que llegue el momento de hacer otras más profundas”.

El acoso en redes

El pediatra Gastón Seambelar abordó una peste que afecta a todos: las agresiones en las redes sociales, la violencia y la ignorancia que tienen a los profesionales de la salud entre los más afectados.

“Una vez que se pudo solucionar esto queda el miedo y la angustia que sentimos como pediatras al trabajar en condiciones de vulnerabilidad, porque no existe un marco legal que sancione a todos aquellos que en redes dicen cualquier cosa, que calumnian e injurian. Los que se expresan en los medios son pasibles de sanciones, en las redes no pasa nada” sostuvo.

“Como somos un hospital de alta complejidad, un servicio de pediatría con endocrinólogo, con neurólogo, con cardiólogo, con terapista ocupacional, con fonoaudiólogo, con neumonólogo, con cirujano infantil, con terapia intensiva, son muy pocas las patologías que requieren derivarse y uno se siente orgulloso. Creo que en la población mayoritariamente también se ve reflejado” expresó.

La mención fue en virtud de reacciones en redes sin fundamento que afectan a los trabajadores de la salud. “Al tener la única guardia comenzamos a ver un chiquito hoy y si se va agravando en el tiempo como sucede con cualquier patología -leucemia, meningitis, insuficiencia renal, cuadros quirúrgicos-, a los tres o cuatro días cuando se instaló la patología y ya está fehacientemente diagnosticada la gravedad nos encontramos que en las redes los profesionales que lo vieron por primera vez, cuando el paciente no tenía esa complejidad, son absolutamente denostados y no hay forma de defenderse. Y todas las patologías tienen un proceso evolutivo” manifestó.

“Ahí es donde también nos vemos muy vulnerables y genera mucho miedo, mucha angustia” sentenció el doctor Seambelar.