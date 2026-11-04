PapApp, la aplicación con toda la información de la visita papal que funciona sin Internet

Juan Segundo Addamo y Simón Forteza, estudiantes lujanenses de Ingeniería Informática de la UADE, desarrollaron PapApp Luján, una aplicación con mapas y servicios que se puede usar sin conexión a Internet pensada para los miles de fieles que llegarán a la ciudad por la visita de León XIV.



Los jóvenes, según cuenta El Civismo, conocen de primera mano el movimiento que generan las peregrinaciones y anticipan que, con la llegada del Sumo Pontífice, las redes móviles no darán abasto.



De este modo, la aplicación reúne en un solo mapa los escenarios, los puestos médicos, las zonas de hidratación, las pantallas gigantes, los estacionamientos, los puntos de encuentro y las carpas de comunión, entre otros servicios.



Todo está organizado en unas 25 capas por categoría, para que cada persona encuentre solo lo que necesita.



El proyecto, según contaron, nació hace dos meses a partir de una charla familiar. Se fue armando mientras ambos cursaban en la UADE y relevaban información sobre servicios, accesos y caminos previstos para la visita.



Volver al auto



Una de las funciones apunta a un problema clásico de las grandes concentraciones: volver al auto después de horas de caminata por una ciudad colmada.



El usuario puede marcar dónde dejó el vehículo y, más tarde, activar la opción “volver a mi auto” para recibir una guía a pie hasta ese punto. Según Forteza, funciona “como un Waze que no necesita Internet”.





Cómo usarla



Para que funcione sin conexión, hay que prepararse antes del evento. Los usuarios deben descargar PapApp Luján desde las tiendas oficiales (AppStore - Google PlayStore) y abrirla con conexión a Internet. Así, el teléfono guardará los mapas, los recorridos y el resto de los datos.



Una vez hecho eso, la información queda almacenada en el dispositivo y puede consultarse incluso sin cobertura o con el celular en modo avión.



Los desarrolladores recomiendan, precisamente, activar el modo avión durante la jornada para ahorrar batería.



Además del mapa, crearon un sistema propio para cargar y actualizar datos con rapidez, que incluye los recorridos de peregrinación, los ingresos a la ciudad y los trayectos sugeridos para quienes dejen el auto en zonas periféricas y sigan a pie.



Fuente: Agencia DIB



