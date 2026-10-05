Inauguraron una plaza infantil en la Unidad Nº 27 de de Sierra Chica

Con el objetivo de promover espacios de contención y recreación destinados a los niños y niñas que visitan a sus familiares y allegados privados de la libertad, se inauguró en la Unidad 27 Sierra Chica una plaza infantil denominado el “Rincón de la Niñez”.

El nuevo espacio, que cuenta con juegos restaurados provistos por la Delegación Municipal de Sierra Chica, pudo concretarse gracias al trabajo del personal de las secciones Talleres y Vigilancia y Tratamiento de la Unidad 27, y a los materiales provistos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

El área lúdica se emplaza en el Sector B de la dependencia y cuenta con una calesita, hamacas, toboganes, sube y baja, pasamanos, arenero, una rayuela y un sector destinado al tradicional juego de la bolita.

En el acto de inauguración se realizó el protocolar corte de cinta, mientras que el capellán José María Quattrocchio brindó una invocación religiosa, a la vez que destacó las oportunidades para continuar trabajando en pos de las personas que se encuentran privadas de la libertad y sus familias.

El jefe del Complejo Penitenciario Centro Zona Sur, Gastón Collado, presidió la jornada junto a la directora de la Unidad 27, Natalia Medina, a la secretaria de Coordinación, Vanesa Bahl, y a funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Durante la ceremonia, las autoridades entregaron reconocimientos especiales al personal penitenciario y a quienes acompañaron el proyecto, entre ellos los agentes Maximiliano Ruiz, Mariano Gabriel, Darío Navarro y Priscila Nieva; la directora de Prelibertad, Julieta Rodríguez, y el delegado Municipal de Sierra Chica, Emanuel Capurro.