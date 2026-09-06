JOSÉ DANIEL OVEJERO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 4 de septiembre de 2026 a los 56 años. Personal y directivos de Molino Olavarría S.A., participan del fallecimiento de su colaborador José Daniel Ovejero, acompañando a su familia en este doloroso momento.
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Falleció en Olavarría el 4 de septiembre de 2026 a los 56 años. Personal y directivos de Molino Olavarría S.A., participan del fallecimiento de su colaborador José Daniel Ovejero, acompañando a su familia en este doloroso momento.