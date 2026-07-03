Estudiantes será anfitrión en la Fase Regional del 3x3

El Club Atlético Estudiantes continúa consolidando su protagonismo en el básquet formativo nacional y tras finalizar como líder de la tabla de la Fase Regular del 3x3, será el organizador de la segunda Fase.

La Fase Regional reunirá a los mejores equipos de las Conferencias Sudeste A y Sudeste B y tendrá lugar el venidero jueves 9 de julio en una extensa jornada en el Maxigimnasio del Parque Guerrero.

Competirán los ocho mejores equipos de ambas conferencias en busca de un lugar en la Fase Final nacional. Participarán Racing, All Boys e Independiente además del "Bata" por la Zona A y Atlético Pilar, Somisa, Estudiantes y Atenas por la Zona B.

El equipo “albinegro” culminó la etapa regular con 26 puntos, la mayor cantidad obtenida entre todos los equipos de la Región Sudeste, superando incluso a los líderes de la Conferencia Sudeste B, Atlético Pilar y Somisa de San Nicolás, que finalizaron con 24 unidades.

La Liga Federal 3×3, competencia que se desarrolla durante los entretiempos de los encuentros de la Liga Federal de Básquet, completó recientemente su Fase Regular y definió a los clasificados para la siguiente instancia.

La Confederación Argentina de Básquet definió además que Belgrano de Tucumán (NOA), Tokio de Posadas (NEA), Deportivo Roca (Sur), Atlético Tostado (Centro), Recreativo de Paraná (Litoral) y Tres de Febrero (Metropolitana) sean los restantes anfitriones de las fases regionales.

El equipo ganador de la Fase Regional avanzará a la Fase Final de la Liga Federal 3×3, donde se definirá al campeón nacional de la temporada que obtendrá la posibilidad de representar al país en la Liga de las Américas Jrs., competencia internacional que se disputará en octubre en El Salvador junto a la AmeriCup de Mayores.

Fuente: prensa CAE