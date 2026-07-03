Virus Sincicial Respiratorio: más de 38.000 casos de bronquiolitis en el año

En lo que va del año, según datos oficiales, ya se registraron más de 38 mil casos de virus sincicial respiratorio (VSR) en Argentina, un cuadro potencialmente grave sobre todo en bebés durante su primera temporada invernal. Con el pronóstico de semanas frías, podría traducirse en un incremento de casos.

De acuerdo con información del Ministerio de Salud de la Nación, el VSR es la causa más frecuente en casos de bronquiolitis y neumonía en menores de un año y está detrás de gran parte de las hospitalizaciones pediátricas por enfermedad respiratoria aguda grave. La carga de enfermedad se concentra especialmente en menores de 12 meses.

“El VSR es un virus de circulación estacional. Su circulación transcurre generalmente coincidiendo con las temperaturas más frías del año. Durante este período, el VSR es el causante del 60 al 80% de las bronquiolitis. Resulta imposible predecir qué lactantes desarrollarán enfermedad grave, ya que cerca del 80% de los casos ocurren en bebés previamente sanos, nacidos a término y sin factores de riesgo identificables”, señaló el doctor Néstor Vain, médico pediatra y neonatólogo, jefe de Neonatología y Pediatría de los Sanatorios de la Trinidad Palermo y Ramos Mejía.

En Argentina, la implementación de la vacunación materna en el calendario nacional representó un avance importante en la prevención de este virus. Además, este año, el Ministerio de Salud de la Nación incluyó el anticuerpo monoclonal de acción prolongada, que se aplica directamente a los bebés, en todas las jurisdicciones del país para reducir la morbimortalidad asociada al VSR en bebés prematuros y niños con cardiopatías congénitas.

Sin embargo, persiste una brecha significativa de protección que deja desprotegidos a miles de bebés vulnerables durante la temporada de mayor circulación viral.

Según datos oficiales, en las primeras 22 semanas de 2026 se registraron más de 38.000 casos de bronquiolitis, mientras que se acumulan 563 casos hospitalizados por VSR en lo que va del año.