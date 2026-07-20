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 - 20 de Julio de 2026 | 10:20

La “primaverita” duró poco y volvió el frío

La temperatura mínima de este lunes se registró a las 6.30 de la mañana, apenas por encima del cero. Alza de las marcas para el fin de semana.

La temperatura en Olavarría a las 10 de la mañana de este lunes era de apenas 3.8 grados sobre cero, mientras la mínima de la jornada fue de 0.5 grados a las 6.30, según el reporte de la estación local del Servicio Meteorológico Nacional.

 

Otros datos de las 10 de la mañana revelaban una humedad casi total (del 92%), viento calmo, cielo nublado y visibilidad horizontal de 15 km.

 

Para este martes se anuncia un 60% de probabilidades de lluvia, con una mínima de 4 grados y una máxima de 10; para el miércoles las marcas térmicas oscilarán entre 6 y 11 grados, en este caso con un 30% de posibilidades de precipitaciones pluviales.

 

El jueves se anuncia con una mínima de 4 grados y una máxima de 13 y el viernes las marcas estarán entre 7 y 13 grados, con un 90% de probabilidades de lluvia.

 

Mientras tanto, el fin de semana llegará con un alza en las temperaturas: mínima de 6 y máxima de 15 el sábado, mínima de 6 y máxima de 18 el domingo, con cielos algo nublados.

 

 

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