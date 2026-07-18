Mesa de la Tasa de Seguridad e Higiene: definen qué obras financiarán en 2027

El último jueves se llevó a cabo un nuevo encuentro de la Mesa de Gestión de Afectación de la Tasa de Seguridad e Higiene, un espacio de trabajo conjunto que tiene por objetivo fortalecer el entramado productivo local a partir del diálogo y la articulación entre el sector público y privado.

La reunión se desarrolló en la Sala de Reuniones del Palacio San Martín y fue encabezada por la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, quien estuvo acompañada por el subsecretario de Empresas e Inversiones Bernardo Baldino. Concurrieron además el presidente del Concejo Deliberante Guillermo Santellán y representantes de los sectores empresarial e industrial del Partido.

Detallaron que durante el encuentro se avanzó en la definición de la modalidad de funcionamiento de la mesa, abordando aspectos vinculados con la frecuencia de las reuniones, la participación de los distintos actores y la dinámica de trabajo.

Asimismo, se abordaron y repasaron obras “sobre las cuales ya se está trabajando en la confección de los correspondientes pliegos de licitación y que, además, se encuentran previstas para el presupuesto oficial 2027”. El financiamiento de las mismas surge, precisamente, de fondos afectados de la Tasa de Seguridad e Higiene.