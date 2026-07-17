Una entrada para la final del Mundial o comprar un Audi A5

El diario milanés La Gazzetta dello Sport llevó adelante un interesante trabajo periodístico, que pone de relieve la desmesura que han alcanzado en la reventa los valores de las entradas para el final de la Copa del Mundo, que este domingo disputarán Argentina y España en el MetLife Stadium de East Rutherford, New Jersey.

El sistema oficial ofrece cuatro categorías de entradas, con precios que varían según la zona del estadio: la más alejada del campo, la que está detrás de las porterías, las esquinas y los bordes del campo, y finalmente la grada inferior o las zonas laterales privilegiadas.

Dependiendo de dónde compres la entrada, el precio más barato oscila entre los 7.000 euros y un máximo de 60.000 euros. Hace dos días, la entrada más barata costaba 2.000 euros.

El diario deportivo más importante de Italia intentó simular una compra de entradas. El mejor precio, en la web utilizada es de 7.424 euros (Sector 349). Para la mejor vista, concretamente el Sector 113, el más cercano al campo, el precio sube hasta los 61.000 euros.

Con el valor de la entrada más cara en la reventa es posible adquirir un Audi A5 2.0 TFSI, un SUV con diseño deportivo, tapizados de cuero, caja automática y tablero digital.

Obviamente, algunos sectores están agotados. También hay paquetes de hospitalidad disponibles, incluso aquí en el sitio web de la FIFA.

Los precios, como es de esperar, son bastante elevados. Las áreas “Pitchside Lounge” y “Trophy Lounge” están agotadas. El “Champions Club”, muy cerca del terreno de juego, sigue costando 20.000 dólares.

En eBay, por ejemplo, alguien ha puesto a la venta cuatro entradas por 40.000 dólares.