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 - 9 de Julio de 2026 | 13:46

Este sábado el Banco de Leche atenderá en su horario habitual

De 8:30 a 12:30 para completar esquemas del Calendario Nacional de Vacunación. Funcionará como único centro de inmunización durante el fin de semana largo.

Este sábado 11 de junio el Banco de Leche abrirá sus puertas en el horario habitual 8:30 a 12:30, con el objetivo de promover la prevención de enfermedades inmunoprevenibles y reforzar la vacunación según calendario.

 

Esta jornada se encuentra destinada a la comunidad en general, para completar esquemas.

 

 

Niños/as hasta los 2 años que se encuentren con esquema incompleto y embarazadas:

-Antigripal y Hepatitis B en cualquier trimestre de gestación.

-DTpa a partir de las 20 semanas de gestación.

-VSR (virus sincicial respiratorio) entre las 32 y 36 semanas de gestación.

 

Nacidos/as en 2015:

-VHP

-dTpa

-Antimeningococcica

 

Nacidos/as en 2021:

-DTP

-Poliomielitis

-Triple viral

-Varicela

 

Es muy importante mantener completo el Calendario de Vacunación. Las vacunas constituyen una de las principales medidas para evitar un conjunto de enfermedades prevenibles por esta vía, que pueden ser graves para nuestra salud.

 

 

 

 

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