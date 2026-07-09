Este sábado el Banco de Leche atenderá en su horario habitual

Este sábado 11 de junio el Banco de Leche abrirá sus puertas en el horario habitual 8:30 a 12:30, con el objetivo de promover la prevención de enfermedades inmunoprevenibles y reforzar la vacunación según calendario.

Esta jornada se encuentra destinada a la comunidad en general, para completar esquemas.

Niños/as hasta los 2 años que se encuentren con esquema incompleto y embarazadas:

-Antigripal y Hepatitis B en cualquier trimestre de gestación.

-DTpa a partir de las 20 semanas de gestación.

-VSR (virus sincicial respiratorio) entre las 32 y 36 semanas de gestación.

Nacidos/as en 2015:

-VHP

-dTpa

-Antimeningococcica

Nacidos/as en 2021:

-DTP

-Poliomielitis

-Triple viral

-Varicela

Es muy importante mantener completo el Calendario de Vacunación. Las vacunas constituyen una de las principales medidas para evitar un conjunto de enfermedades prevenibles por esta vía, que pueden ser graves para nuestra salud.