Festival del Libro de Olavarría: hasta el viernes está abierta la convocatoria 

Hasta este viernes 12 de junio continúa abierta la inscripción destinada a escritores locales, en el marco de la 30º Feria y 5º Festival del Libro.

El evento cultural de gran interés para toda la comunidad se desarrollará los días 2 al 4 de octubre y del 8 al 11 de octubre en el Centro Cultural “San José”. Dicho encuentro ofrece múltiples y diversas actividades, como presentaciones, charlas, talleres, espacios lúdicos-recreativos y exposiciones.

Entre sus propuestas se encuentra la presentación de escritores locales, regionales y nacionales que ven en esta actividad la posibilidad de dar a conocer sus obras literarias y generar espacios de encuentro con la comunidad.

Aquellos escritores locales interesados en participar de esta nueva edición de la Feria y Festival del Libro de Olavarría podrán anotarse a través de un formulario disponible en la web municipal.

Desde la Subsecretaría de Cultura del Municipio se aclaró que el cupo de escritores seleccionados será limitado dada la programación prevista. Una vez finalizado el período de inscripción, los organizadores se comunicarán con cada solicitante para informar si los autores quedan confirmados dentro de la programación 2026 y en tal caso cuál será el día, horario y sala de presentación, así como otras especificaciones que resulten necesarias.

A la vez, los organizadores se reservan el derecho a proponer a los solicitantes la presentación conjunta y/o colectiva de obras/autores afines en el ámbito de una misma mesa.