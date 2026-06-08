Comenzó una semana en la que no se esperan lluvias

La semana laboral arrancó este lunes como poniéndole un freno al crudo invierno que está por llegar, con una temperatura no tan cortante y un pronóstico que no anuncia lluvias para los próximos días.

Según el reporte inicial de la estación local del Servicio Meteorológico Nacional la temperatura a las 9 de la mañana era de 8.1 grados, con una humedad relativa del ambiente del 87%, viento calmo del este a 3 km/h y una visibilidad horizontal de 500 metros reducida por niebla.

Para lo que queda de la semana, el pronóstico anuncia un martes con marcas de entre 5 y 13 grados, con neblina por la mañana y cielo mayormente nublado el resto de la jornada.

El miércoles se mantendrá el día mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 14 grados, lo mismo para el jueves, con marcas de entre los 5 y los 14 grados.

En el umbral del fin de semana, el viernes bajará la mínima (se esperan 4 grados) y la máxima estará en los 15 grados, con la tendencia que se mantendrá de cielo parcialmente nublado.

El fin de semana estará entre parcial y mayormente nublado, con temperaturas que irán de los 6 a los 15 grados el sábado y de los 8 a los 16 el domingo.