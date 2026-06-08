Más de 5 millones de argentinos no pueden pagar sus deudas a tiempo

Un total de 5,3 millones de argentinos acumula más de tres meses de atraso en el pago de sus créditos y los jóvenes aparecen como el segmento más afectado. En un contexto de deterioro del mercado laboral e ingresos rezagados en algunos segmentos de la población, la morosidad alcanza a casi 3 de cada 10 personas con algún tipo de deuda en el sistema financiero.

Según un informe de la consultora Analytica, esta cifra representa el 26,9% del total de individuos que poseen algún tipo de financiamiento en el país. El volumen total de deuda de las familias alcanza los $74,2 billones, lo que equivale al 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

El relevamiento incluye créditos otorgados por bancos, fintech(en este caso, Mercado Pago y Tarjeta Naranja), mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros.

El fenómeno de la irregularidad en los pagos se distribuye entre 19,8 millones de personas que tienen créditos activos en el denominado "sistema financiero ampliado", de acuerdo al relevamiento elaborado sobre la base de registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el INDEC.

Este ecosistema incluye no solo a los bancos tradicionales, sino también a empresas Fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros. Del total de la deuda, el 82,4% está concentrada en entidades bancarias, mientras que las Fintech representan el 10,1% y el resto de las entidades el 7,5%.

Radiografía de los deudores

La distribución de la morosidad varía según el tipo de institución acreedora. En el sector bancario, 14,3 millones de personas poseen deudas, de las cuales el 19,2% presenta irregularidades. En contraste, entre quienes operan exclusivamente con Fintech, el ratio de morosos asciende al 28,9%. La situación es más crítica en el resto de entidades “no financieras", donde el nivel de mora alcanza al 96,4% de los deudores, afectando a 1,6 millones de personas.

A nivel geográfico, la zona norte del país registra los índices de incumplimiento más elevados, y la provincia de San Juan lidera la estadística con un 36% de deudores morosos. En el extremo opuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) presenta el menor nivel de irregularidad con un 16,1%.

En la provincia de Buenos Aires, el promedio de morosidad es del 27,7%, aunque existen diferencias internas marcadas. Mientras que en los municipios del conurbano la tasa de morosos es del 30,3%, en el interior desciende al 23,1%.

Finalmente, la capacidad de pago también se relaciona con los niveles de ingresos declarados por los trabajadores independientes. Quienes se encuentran en la Categoría A del monotributo (la de menor facturación) tienen un 17,9% de personas en mora tardía. En cambio, en la Categoría K, que agrupa a los contribuyentes de mayores ingresos, la cantidad de morosos se reduce al 8,5%.