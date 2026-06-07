Crecen las ventas de televisores para ver a los campeones

A pocos días del inicio del Mundial 2026, los comercios de electrodomésticos de Olavarría ya perciben uno de los movimientos más esperados por el sector. La venta de televisores muestra un crecimiento sostenido y las consultas aumentan a medida que se acerca el debut de la Selección Argentina.

La tendencia se repite en distintos locales de la Ciudad: los consumidores buscan cada vez más pantallas de gran tamaño, priorizan la calidad de imagen y las prestaciones de los equipos, mientras que las opciones de financiación terminan de inclinar la balanza al momento de concretar la compra.

Desde Nuevas Hogar señalaron que atraviesan semanas de intensa actividad comercial. “Venimos súper bien”, resumieron desde la firma, donde los televisores de entre 50 y 65 pulgadas son los más demandados. Como parte de la campaña mundialista, quienes adquieren equipos de entre 32 y 43 pulgadas reciben una botella celeste y blanca, mientras que las compras de televisores de 50 pulgadas o más incluyen una pelota de regalo.

Además, cuentan con Smart TV desde los 209.999 pesos y ofrecen hasta 18 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito y 24 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Nación.

Un panorama similar describieron desde Tienda Fava. Allí remarcaron que la venta de televisores “viene muy bien” y observaron un cambio en el comportamiento de los compradores.

“La gente elige comprar televisores de mayor tamaño. Ya no se fija tanto en la marca sino en las prestaciones del sistema operativo”, explicaron. También destacaron que las facilidades de pago y la posibilidad de financiar las compras con distintos medios resultan claves para impulsar las ventas.

Durante junio, el comercio ofrece 20 cuotas sin interés en televisores, descuentos por pago contado y un sorteo de un Smart TV de 65 pulgadas a través de sus redes sociales.

Además, quienes participan reciben un bono de 60 mil pesos acumulable con otras promociones. Los valores de los equipos disponibles van desde los 300 mil hasta los 4 millones de pesos.

En la firma local Olanet también registran una importante demanda. Desde la empresa indicaron que cuentan con una amplia variedad de modelos y precios, acompañados por distintas alternativas de financiación. Entre las promociones vigentes mencionaron un Smart Tv Rca Qled 4K de 55 pulgadas financiado en 12 cuotas sin interés de 88 mil pesos.

La firma ofrece además 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de todos los bancos, 20 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Nación y un 30 por ciento de descuento para pagos en efectivo, débito o transferencia.

De cara a las próximas semanas, los comerciantes coinciden en que el mayor volumen de operaciones todavía está por llegar. “El fuerte de ventas se espera para los próximos diez o quince días”, señalaron desde Olanet.

Con el Mundial cada vez más cerca, el entusiasmo futbolero ya comenzó a reflejarse en las vidrieras locales, donde los televisores vuelven a convertirse en uno de los productos más buscados para disfrutar de la máxima cita del deporte.