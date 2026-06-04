Operativo Frío: jornada Solidaria en el Club El Provincial

El Municipio de Olavarría, junto a 40 instituciones de todo el Partido, llevará a cabo este sábado una jornada solidaria enmarcada en el Operativo Frío, la campaña solidaria y comunitaria que tiene por objetivo brindar acompañamiento y asistencia a familias en situación de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas.

Será en el club El Provincial, en la esquina de Belgrano y Tacuarí, en una actividad que marcará el cierre de la primera fase del Operativo Frío, es decir la recolección de ropas de abrigo, frazadas y calzados que han sido donadas por la comunidad. Quienes quieran colaborar, ese día podrán acercar sus donaciones en el horario de 10 a 14 horas.

Desde las 12 y hasta las 16 horas se llevará a cabo la selección y clasificación de todo lo reunido, para poder realizar en los próximos días la correspondiente entrega, que se realizará en las próximas semanas en espacios municipales.

En ese sentido, se aclara que no se entregarán prendas ni donaciones, será una jornada para realizar la centralización y clasificación de lo reunido, para poder llevar adelante posteriormente la entrega a familias en situación de vulnerabilidad.

Hasta este viernes 5 se podrá seguir acercando donaciones en los siguientes espacios:

_ Iglesia Aguas Profundas. Martes 10 a 13hs.Jueves 14 a 17hs. Laprida 3039.

_ Facultad de Ciencias Sociales. Lunes a viernes 9 a 17 hs.

_ Facultad de Ingeniería. Lunes a viernes 9 a 17 hs.

_ Facultad de Ciencias de la Salud. Lunes a viernes 9 a 17 hs.

_ Escuela Nacional Pérez Esquivel. Lunes a viernes 9 a 17 hs.

_ Colegio Rosario. Lunes a viernes de 8 a 12, de 13 a 17 y de 18 a 20

_ Colegio Nuestra Señora de Fátima. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17

_ CEF 44 en Barrio CECO. Lunes a viernes de 16,30 a 20,30

_ Escuela Secundaria 10 (Ex Normal). Lunes a viernes de 13 a 17

_ Escuela Primaria 51. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17

_ Escuela Primaria 4. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17

_ Escuela primaria 50. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17

_ Escuela primaria 76. Lunes a viernes de 7,30 a 12,30 y de 13 a 18

_ Escuela secundaria 1 de 8 a 12, de 13 a 17 y de 18 a 20

En Loma Negra

_ Club Loma Negra. Lunes a jueves de 9hs a 12 hs y de 17 a 19 hs. (en la Secretaría)

_ Destacamento de Bomberos Loma Negra Lunes a viernes. 17 a 20 hs.

_ Centro Madre Teresa de Calcuta. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17

En Sierras Bayas

_ Club San Martín. Lunes a viernes de 8 a 12 hs.

_ Destacamento de Bomberos Sierras Bayas Lunes a viernes. 17 a 20 hs.

_ Instituto Privado de Sierras Bayas. Lunes a viernes de 13 a 17.

En Hinojo

_ Club Atlético Hinojo. Lunes a viernes de 10 a 12 hs. y de 17 a 20 hs.

_ Destacamento de Bomberos Hinojo Lunes a viernes. 17 a 20 hs.

_ Escuela Primaria 11 en Hinojo lunes a viernes de 8 a 12 horas

En Sierra Chica

_ Club Sierra Chica. Lunes a viernes de 15:30 hs a 19:00hs. (Estadio Pedro Iriart Legorburu)

_ Centro Educativo Complementario en Sierra Chica. Lunes a viernes de 8 a 17

En Espigas

_ Escuela Secundaria 15 en Espigas de lunes a viernes de 13 a 18

En Santa Luisa

_ Escuela Secundaria 23 en Santa Luisa de lunes a viernes de 12 a 18