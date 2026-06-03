La Argentina registra un femicidio cada 35 horas en lo que va de 2026

La organización Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) informó que durante los primeros cinco meses de 2026 se registraron 105 femicidios y muertes violentas asociadas al género en la Argentina. El relevamiento fue difundido en el marco del 11° aniversario del movimiento Ni Una Menos y abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de mayo.

Según el informe, en el país se produjo un femicidio cada 35 horas. Del total de casos relevados, 80 fueron femicidios directos, 5 femicidios vinculados, 3 transfemicidios o travesticidios, 5 suicidios feminizados, 12 homicidios en contextos de narcotráfico y crimen organizado, un crimen de odio y 5 muertes violentas asociadas al género.

La organización señaló además que existen 14 casos que continúan bajo investigación y contabilizó 420 intentos de femicidio durante el mismo período.

En relación con las víctimas, el informe indica que el 60 % de los crímenes fueron cometidos por parejas, exparejas o familiares. Asimismo, el 67 % de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima.

Mumalá destacó que el 40 % de las mujeres asesinadas eran madres, lo que dejó al menos a 73 niños y adolescentes sin su madre. La edad promedio de las víctimas fue de 39 años, aunque entre los casos registrados se encuentran 10 mujeres mayores de 60 años y 10 niñas o adolescentes menores de 18.

El relevamiento también señala que al menos una de las víctimas estaba embarazada y que el 7 % había permanecido desaparecida antes de ser encontrada sin vida.

Características de los agresores

De acuerdo con los datos difundidos por la organización, el 32 % de los agresores convivía con la víctima al momento del hecho. Tras cometer el crimen, el 32 % se dio a la fuga y, dentro de ese grupo, un 18 % permanecía prófugo al cierre del informe.

Por otra parte, el 16 % de los femicidas se suicidó después del hecho y otro 9 % intentó hacerlo. El relevamiento también indica que el 10 % tenía antecedentes penales y que el 6 % integraba alguna fuerza de seguridad.

Respecto a la modalidad de los crímenes, el 32 % fue cometido con armas de fuego, el 24 % con armas blancas, el 13 % mediante asfixia y el 11 % por golpes. En el 7 % de los casos se utilizaron otros métodos, mientras que en el 13 % restante no se especificó la modalidad.

Provincias con mayores tasas

Según el informe, las tasas más altas de femicidios por población se registraron en Chubut (1,1 %), seguida por Jujuy, Salta, Córdoba y Tierra del Fuego (0,7 %). También se ubicaron entre las provincias con mayores índices Santiago del Estero, Catamarca, Neuquén y Río Negro (0,6 %).

Los datos fueron difundidos en un contexto marcado por recientes casos de femicidio que generaron conmoción pública en distintas provincias del país. Desde Mumalá señalaron que, desde la primera movilización de Ni Una Menos en 2015, se contabilizaron 3096 femicidios en Argentina.