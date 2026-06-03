Comienza la venta de entradas para el show de Ke Personajes

Este miércoles a las 13 se activa la venta de entradas para el show de Ke Personajes en Olavarría, un espectáculo que promete cautivar al público y brindarle lo mejor de la cumbia romántica.

Los tickets se pueden adquirir a través de la plataforma Ticket10.

El espectáculo será el 5 de septiembre en el Maxigimnasio del Club Estudiantes, de la mano de la productora “Olavarría Arena”.

Será la primera vez que Ke Personajes se presente en la ciudad como banda consolidada de índole intencional y lo hará en el marco de su gira por todo el país, donde Olavarría será su única escala dentro de la provincia de Buenos Aires.

Además visitará Neuquén, Mendoza, Corrientes, Tucumán, Córdoba y Rosario. En cada presentación, la banda liderada por Emanuel Noir repasará sus grandes éxitos e incluirá canciones del nuevo disco “Corazón Ausente”.