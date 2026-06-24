Dos categorías del “Bata” visitaron Racing de Avellaneda

Dos categorías del fútbol menor del Club Estudiantes viajaron al Sur del Gran Buenos Aires para sumar experiencia en el predio de la “Academia”.

La experiencia que combinó competencia, aprendizaje y convivencia contó con una delegación de medio centenar de personas e incluyó partidos contra las categorías formativas de Racing.

Tras los partidos amistosos, los futbolistas compartieron un momento de camaradería y pudieron disfrutar de una recorrida por el emblemático Cilindro de Avellaneda, cerrando una jornada enriquecedora tanto en lo deportivo como en lo humano.

Fuente: Prensa CAE