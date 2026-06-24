El Ceco reporta inconvenientes en sus líneas telefónicas

El Centro Empleados de Comercio Olavarría informó que, debido a un inconveniente técnico ajeno a la institución, sus líneas telefónicas se encuentran fuera de servicio.

Frente a esta situación, el gremio mercantil puso a disposición sus líneas de WhatsApp para realizar consultas y solicitar turnos en los policonsultorios. Los interesados pueden comunicarse a los siguientes números:

CECO sede central: 2284 300784

Farmacia CECO: 2284 300802

Policonsultorios: 2284 584161

OSECAC: 2284 300582

Jardín Niño Feliz: 2284 300788

Por otra parte, se mantiene la atención presencial en la sede gremial, ubicada en Coronel Suárez 2752, primer piso, como así también en los Policonsultorios, ubicados en Moreno 2647.

El Ceco transmitió “sinceras disculpas con la comunidad olavarriense” y anunció que ya se están realizando las gestiones correspondientes para que la empresa prestadora restablezca el servicio a la mayor brevedad posible.