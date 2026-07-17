Golf: completaron una nueva fecha del Ranking

El campo de golf del Club Estudiantes volvió a recibir el tradicional Medal Play 9 de hoyos de mitad de semana que estuvo reservado para tres categorías por hándicap.

En la húmeda tarde del jueves, Claudio Benítez con 33 golpes y aventajado en el desempate automático ante Néstor Leiva ganó en Hasta 13 de Hándicap. Adolfo Mosescu con 34 golpes completó el podio.

En De 14 a 24, la victoria fue para Julio López con 32 golpes con Julio Escalada con 34 golpes y José Gonzales con 35 golpes como escoltas.

Por último, en De 25 al Máximo el triunfo fue para Manuel Esteves con 34 golpes con Rubén Dattoli con 35 golpes y Hugo Wagner con 36 golpes como acompañantes en el podio.

La actividad continuará el sábado con el Torneo del “Día del Amigo” que se disputará en la modalidad Fourball Americana de tres jugadores por equipo.

Fuente: Prensa CAE