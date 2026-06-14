La nafta acumula una suba del 24,3% desde el inicio de la guerra

Argentina es el país exportador de petróleo en América Latina que más aumentó el precio de los combustibles desde el comienzo del conflicto entre Irán y Estados Unidos, según reveló un informe del Instituto Argentina Grande (IAG).

Desde finales de febrero de este año, el precio de la nafta en la Argentina registró un incremento del 24,3% en dólares, una cifra que sitúa al país a la cabeza de lo que el reporte denomina la "Copa América del aumento de la Nafta".

El aumento es significativamente superior al de otros países exportadores de petróleo de la región: supera por 10 puntos al de Ecuador (14,7%), es el doble que el de México (10,7%), es cinco veces mayor que el de Brasil (4,9%) y está muy por encima del alza de Colombia (1,9%).

De esta manera, los aumentos exhibidos en los surtidores de las estaciones de servicio de Argentina fueron superados solamente por los de otros países de la región que son importadores netos de petróleo.