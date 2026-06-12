La “Copa Marinangeli” confirmó los Cuartos de Final

Los Cuartos de Final de la “Copa Juan Domingo Marinangeli” definieron localías, días y horarios.
El primer torneo del año a nivel local, iniciará una nueva llave de eliminación directa y se darán a conocer los cuatro mejores. La acción iniciará el lunes y se extenderá hasta el miércoles.
De acuerdo al sorteo se jugarán en las canchas de El Fortín (Espigas cedió la localía), Ferro Carril Sud, Estudiantes y Municipales.
La programación:
Lunes:
14:00 hs.: Ferro vs San Martín
Miércoles:
15:30 hs.: Municipales vs Racing
16:30 hs.: Estudiantes vs Embajadores
20:00 hs.: El Fortín vs Espigas
Fuente: prensa LFO