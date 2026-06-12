La “Copa Marinangeli” confirmó los Cuartos de Final | Infoeme
Viernes 12 de Junio 2026 - 16:57hs
15°
Viernes 12 de Junio 2026 - 16:57hs
Olavarría
15°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol Local
 - 12 de Junio de 2026 | 13:52

La “Copa Marinangeli” confirmó los Cuartos de Final

En la habitual reunión de los martes, la Liga de Fútbol de Olavarría sorteó las localías para una nueva instancia de la “Copa Juan Domingo Marinangeli”.

Foto: prensa CAE

Los Cuartos de Final de la “Copa Juan Domingo Marinangeli” definieron localías, días y horarios.

 

El primer torneo del año a nivel local, iniciará una nueva llave de eliminación directa y se darán a conocer los cuatro mejores. La acción iniciará el lunes y se extenderá hasta el miércoles.

 

De acuerdo al sorteo se jugarán en las canchas de El Fortín (Espigas cedió la localía), Ferro Carril Sud, Estudiantes y Municipales.

 

La programación:

Lunes:

14:00 hs.: Ferro vs San Martín

Miércoles:

15:30 hs.: Municipales vs Racing

16:30 hs.: Estudiantes vs Embajadores

20:00 hs.: El Fortín vs Espigas 

 

Fuente: prensa LFO

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME