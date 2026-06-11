Mates, música y recreación para Personas Mayores

La Municipalidad de Olavarría invita a participar de una jornada de encuentro y recreación que se llevará a cabo este viernes, enmarcado en el Programa Integral para Personas Mayores “Mayores en Movimiento”, que es impulsado desde la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad.

La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 12 de junio, desde las 14 horas, en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno, ubicada en la intersección de España y avenida Sarmiento.

La propuesta incluirá actividades recreativas, de promoción de hábitos saludables, sorteos y la presentación artística del Ensamble Popular, en el marco de una jornada especialmente pensada para compartir, fortalecer vínculos y disfrutar de un espacio de participación comunitaria.

La invitación está abierta a todas las personas mayores que deseen sumarse. Quienes participen únicamente deberán acercarse con equipo de mate y muchas ganas de disfrutar de una tarde recreativa, social y saludable.

Asimismo, se contará con la participación de funcionarios municipales y equipos de trabajo de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, quienes acompañarán el desarrollo de las distintas actividades previstas.

Desde el Municipio se continúa impulsando el Programa Integral para Personas Mayores “Mayores en Movimiento”, una iniciativa que busca promover el envejecimiento activo, la integración social y el bienestar integral de las personas mayores, generando espacios de encuentro que favorecen la participación y el fortalecimiento de la vida comunitaria.