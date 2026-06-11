Barrio 10 de junio: la UCR pidió informes por parte de la obra cloacal paralizada

El bloque de concejales de la UCR impulsó un pedido de informes para conocer el estado actual de la obra de ampliación de la red cloacal sobre avenida Pellegrini, en el tramo comprendido entre las calles Canaveri y Rendón, en el barrio 10 de Junio.

Durante la exposición en el Concejo Deliberante, el concejal Francisco González manifestó su preocupación por la falta de novedades respecto a una obra considerada fundamental para los vecinos del sector.

“Todos sabemos las complicaciones que se presentaron con una obra muy esperada, como es la ampliación de la red cloacal del barrio 10 de Junio, algo que los vecinos vienen demandando desde hace tiempo”, expresó.

El edil recordó que en abril el Municipio informó sobre inconvenientes vinculados a las características del suelo que afectaban el avance de los trabajos. Sin embargo, señaló que desde entonces no se brindaron precisiones sobre cómo se continuará la obra ni cuáles serán los plazos previstos para su finalización.

González indicó además que, tras recorrer el barrio y dialogar con vecinos, tomaron conocimiento de un desmoronamiento ocurrido en el sector intervenido. “Fue una situación que podría haber terminado mal y que puso en riesgo la vida de una persona”, sostuvo.

Entre los reclamos vecinales también mencionó las dificultades para circular por la zona debido a la reducción de la calzada. Según explicó, el corte de uno de los carriles generó complicaciones en el tránsito y provoca que algunos conductores circulen en contramano.

Asimismo, advirtió sobre el impacto económico que la paralización de los trabajos ha tenido sobre los comercios ubicados en la avenida. “Los comerciantes nos manifestaron una importante caída en las ventas desde que la obra quedó suspendida”, afirmó.

El concejal remarcó que la principal preocupación es la incertidumbre sobre la continuidad del proyecto y las consecuencias económicas que podría implicar la modificación de los trabajos previstos.

En los últimos días, el Municipio habilitó parcialmente el tramo de la avenida que estaba sin tránsito, permitiendo nuevamente la circulación. De esa manera, con calzada reducida, ya se puede circular.

El comunicado municipal

El pasado 29 de abril, el Municipio de Olavarría informó que se encontraba evaluando alternativas técnicas y económicas para avanzar con la obra de extensión de la red cloacal y normalizar la circulación vehicular en avenida Pellegrini.

Según se detalló en aquel momento, la inestabilidad de un suelo de características limo-arcillosas provocó un socavamiento en el sector donde se prevé la colocación de las cañerías del colector cloacal. Esta situación obligó a modificar el plan de obra original.