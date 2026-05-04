Liga Nacional Femenina: Chañares inició “Semis” con abultada derrota

La Liga Nacional Femenina se encuentra en plena disputa de los Play-Off y en el primer partido de las “Semis”, Chañares perdió.

Chañares cayó 89 a 56 ante Ferro Carril Oeste en el primer duelo de la serie que dará a uno de los finalistas. Las locales dominaron de principio a fin las acciones en el Héctor Etchart y se adelantaron en la serie.

Las de Córdoba lucharon y con una amplia diferencia en contra la reacción solo sirvió para decorar el resultado final. Lucía Juárez terminó el partido con 31:46 minutos jugados con 3 puntos.

El próximo encuentro será el fin de semana entrante en James Craik por la definición o empate de la serie.