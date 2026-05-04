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 - 4 de Mayo de 2026 | 15:39

Newcom: exitoso Torneo Nacional y título para Diamante

En el transcurso del fin de semana se completó una nueva edición del Torneo Nacional de Newcom con nutrida presencia y festejo para Diamante.

Organizado por Los Lobizones de Pueblo Nuevo y con sedes en los gimnasios del club local y la Sociedad de Fomento Mariano Moreno se completó el 2° Torneo Nacional +68.

 

Durante el transcurso del fin de semana largo se completó la programación que contó con 17 equipos compitiendo y la consagración de Diamantes de Mendoza que en la Final derrotaron a Delfines por 2 a 1 con un apabullante tie-break de 10 a 0.

 

El tercer lugar de la Copa de Oro fue para Los Lobizones que tras caer ante el campeón en Semifinales, venció a Cadetes de Mar del Plata.

 

Previamente, el representante de la entidad organizadora había enfrentado a Escuela N°221 de La Pampa, Corsarios de Carmen de Patagones y Mar del Fondo de Mar del Plata.

 

 

En la Copa de Plata, Aguiluchos de Saladillo fue el campeón escoltado por Escuela N°221 y Aká Pitá y Los Chajá.

 

Las posiciones:

Copa de Oro

1°) Diamante 

2°) Los Delfines 

3°) Los Lobizones 

4°) Cadetes

5°) Indomables 

6°) Corsarios

7°) Tiburones 

8°) Los Fantasmas 

Copa de Plata

1°) Aguiluchos 

2°) Escuela 221 

3°) Aká Pytá

3°) Los Chajas

Copa de Bronce

1°) Las Provincias Unidas 

2°) Mar de Fondo 

3°) L@s Pioner@s 

4°) Libertas Newcom 

5°) Las Lechuzas

 

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