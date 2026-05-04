Newcom: exitoso Torneo Nacional y título para Diamante

Organizado por Los Lobizones de Pueblo Nuevo y con sedes en los gimnasios del club local y la Sociedad de Fomento Mariano Moreno se completó el 2° Torneo Nacional +68.
Durante el transcurso del fin de semana largo se completó la programación que contó con 17 equipos compitiendo y la consagración de Diamantes de Mendoza que en la Final derrotaron a Delfines por 2 a 1 con un apabullante tie-break de 10 a 0.
El tercer lugar de la Copa de Oro fue para Los Lobizones que tras caer ante el campeón en Semifinales, venció a Cadetes de Mar del Plata.
Previamente, el representante de la entidad organizadora había enfrentado a Escuela N°221 de La Pampa, Corsarios de Carmen de Patagones y Mar del Fondo de Mar del Plata.
En la Copa de Plata, Aguiluchos de Saladillo fue el campeón escoltado por Escuela N°221 y Aká Pitá y Los Chajá.
Las posiciones:
Copa de Oro
1°) Diamante
2°) Los Delfines
3°) Los Lobizones
4°) Cadetes
5°) Indomables
6°) Corsarios
7°) Tiburones
8°) Los Fantasmas
Copa de Plata
1°) Aguiluchos
2°) Escuela 221
3°) Aká Pytá
3°) Los Chajas
Copa de Bronce
1°) Las Provincias Unidas
2°) Mar de Fondo
3°) L@s Pioner@s
4°) Libertas Newcom
5°) Las Lechuzas