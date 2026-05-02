El cronograma semanal del Quirófano Veterinario Móvil

Con la llegada de la primera semana de mayo, el servicio del Quirófano Veterinario Móvil retoma el recorrido por los distintos barrios y localidades del Partido, para brindar el servicio de esterilización gratuita para las mascotas.

A partir del lunes, el cronograma será el siguiente:

Lunes 4: Colonia Hinojo – Salón Parroquial

Martes 5: Predio Los Zainos – Colón 6803

Miércoles 6: Villa Floresta, Club Villa Floresta – Deán Funes y Buchardo

Viernes 8: 10 de Junio, CAPS Nº 8 – Giovanelli 3867

Los interesados en acceder al servicio deberán solicitar un turno por llamada o Whatsapp al 2284666400. Allí se brindará el mismo y también toda la información necesaria sobre cómo preparar a la mascota. El horario de atención en quirófano móvil es de 8:30 a 12.00.

Requisitos:

- El animal debe estar acompañado por una persona mayor de 18 años,que debe disponer de toda la mañana para permanecer hasta que finalice el procedimiento.

- El día en que se realiza la cirugía, el animal debe estar en ayunas (12 horas de ayuno de alimentos y una hora previa sin líquidos). Debe acudir con collar o pretal y correa si es un perro y si es un gato, debe ser trasladado dentro de una transportadora o bolso ventilado.

- No olvidar una manta para abrigarlo/a luego de la cirugía.

La esterilización (o castración) es una cirugía que impide la reproducción en perros y gatos, tanto en machos como en hembras, además de prevenir enfermedades y promover una mejor calidad de vida. En el caso de las hembras, evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudolactancia. Además, previene enfermedades del útero y de transmisión sexual. Evita fugas de hembras en celo y peleas entre machos.

Previene ciertos problemas de comportamiento y el rociado de orina en gatos.

En machos evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas, además de enfermedades de transmisión sexual.