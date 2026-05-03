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 - 3 de Mayo de 2026 | 15:43

Liga Nacional: Ferro cerró su serie y La Unión se despidió

En la noche del sábado, se completaron las series de Reclasificación de Liga Nacional que involucraban a equipos con presencia olavarriense. Ferro avanzó y la Unión se despidió.

Foto: Liga Nacional

La máxima categoría del básquet argentino sigue en búsqueda de los ocho mejores equipos y hubo definición en las series con presencia local.

 

En Mar del Plata, Ferro Carril Oeste cerró su serie al vencer a Peñarol por 84 a 68. Fue 3 a 1 y jugará los Cuartos de Final frente a Regatas.

 

En el Polideportivo Islas Malvinas, el “Verdolaga” tomó el control antes del final del primer cuarto y desde allí dominó las acciones para estirar la diferencia poco a poco a pesar de perder a Alejandro Diez por descalificación. El olavarriense jugó 11:46 minutos con 10 puntos y 1 asistencia.

 

Por otro lado, en Oliva, La Unión terminó con su temporada al perder 97 a 92 ante Independiente.  En un duelo de trámite cambiante y con ambos equipos intercambiando liderazgo, el elenco cordobés hizo historia y selló la serie 3 a 1.

 

En el elenco de Formosa, Mariano Marina sumó 4 puntos, 1 rebote y 2 asistencias en 11:36 minutos.

 

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