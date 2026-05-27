Liga Federal: Estudiantes se juega mucho ante Sportivo Independiente 

Estudiantes jugará su último partido como local en la Fase Regular de la Conferencia Sudeste A en la noche del ese miércoles y buscará un triunfo que lo acomode en la tabla de posiciones.

El “Bata” recibirá este miércoles desde las 21:00 a Sportivo Independiente en el Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero por la fecha 13 de la Zona Sudeste A de la Liga Federal. Será el último partido como local antes del play-in y una oportunidad clave para seguir escalando posiciones.

El equipo dirigido por Mariano Iglesias llega en un buen momento luego de quedarse con el clásico de la ciudad frente a Racing y buscará aprovechar el impulso anímico para sumar una victoria fundamental en casa.

El “Albinegro” acumula actualmente 16 puntos y todavía mantiene expectativas de mejorar su ubicación en la tabla de posiciones, aunque para ello necesitará hacerse fuerte en los dos compromisos que le restan en la etapa regular.

Del otro lado estará Sportivo Independiente de General Pico que llega con la confianza en alza tras iniciar su gira final con victoria en el Duggan Martignoni y con refuerzos de jerarquía para la parte definitoria de la temporada.