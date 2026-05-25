Vuelven a parar esta semana los docentes universitarios

Luego de la exitosa 4° marcha federal universitaria, que movilizó a 1 millón y medio de personas en todo el país, la federación gremial de docentes universitario continúa con su plan de lucha y convocó a cinco días de protesta a partir de este martes.

La medida de fuerza, que afectará a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen) y al resto de las instituciones públicas del país, fue resuelta en un plenario de secretarios y secretarias generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).

Según explicó Verónica Gargiulo, titular de Adunce, la huelga no implicará un repliegue de los trabajadores, sino que vendrá acompañada de diversas acciones de visibilización en la vía pública.

"Vamos a estar con paro de actividades durante toda la semana que viene en todas las universidades y vamos a estar llevando adelante algunas clases públicas y algunas otras acciones callejeras para seguir conversando con quienes se nos acercan", detalló la dirigente.

La representante de Adunce, en declaraciones a “El Eco” de Tandil, hizo hincapié en el profundo deterioro de los ingresos de los trabajadores docentes y no docentes, al señalar que registran "las pérdidas más grandes que tenemos desde hace más de 20 años".

En ese sentido, interpeló a la sociedad sobre las condiciones en las que se sostiene el sistema: "Los docentes están yendo a trabajar por la mitad del salario. ¿Qué hace un trabajador cuando está recibiendo la mitad de lo que debería recibir como paga por su trabajo?".

Al ser consultada sobre la efectividad de sostener un paro frente a un Gobierno nacional que se muestra inflexible, la secretaria general de Adunce defendió la continuidad de las medidas de fuerza como parte de una estrategia a largo plazo.

"Las acciones no las podemos ver como parcializadas. Esto es un plan de lucha que venimos llevando en defensa de la universidad, de nuestro salario y de las becas estudiantiles desde hace más de dos años. El paro es la acumulación", argumentó.

Desde el Frente Sindical Universitario se prevén diferentes acciones como un reclamo frente al Palacio Pizzurno, sede de la cartera de Educación.