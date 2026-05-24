Personal de la Terminal se capacitó en primeros auxilios y uso de DEA

En la jornada del viernes se concretó en la Terminal de Ómnibus una capacitación en primeros auxilios y utilización de DEA (Desfibrilador Externo Automático), una actividad que tuvo como destinatarios a todo el personal que allí se desempeña, tanto de firmas y agencias que tienen sus oficinas comerciales y de atención, como así también agentes municipales.

Fue encabezada por Defensa Civil y fue organizada en conjunto desde las Secretarías de Desarrollo Económico y Productivo, y de Protección Ciudadana. Estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo Económico y Productivo José Pablo Di Uono, el director de Defensa Civil Adrián Guevara y la Coordinadora de la Terminal de Ómnibus, María Luisa Salguero.

La propuesta se enmarca en la continuidad del abordaje integral realizado desde la Coordinación de la Terminal de Ómnibus para la puesta en valor del tradicional edificio ubicado sobre avenida Pringles, que a diario es utilizado por centenares de olavarrienses y visitantes de distintos puntos de todo el país.

Tal como se informó anteriormente, ya se realizaron labores de pintura, reacondicionamiento y reasignación de espacios, como así también el recambio y colocación de nueva luminaria LED.

En ese marco, esta capacitación tiene por objetivo brindar no solo un espacio en condiciones acordes, sino también que el personal que allí se desempeña esté capacitado para poder dar una respuesta ante cualquier eventualidad.