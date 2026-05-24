A sala llena se llevó a cabo el taller sobre estereotipos en actos escolares

Con una asistencia de aproximadamente 80 estudiantes de formación docente, se llevó a cabo el último viernes el taller “Desarmando estereotipos en los actos patrios escolares”, que tuvo como sede el salón auditorio del Centro Cultural Municipal “San José”.

La propuesta fue organizada de manera conjunta por el IIAO, dependiente de la Dirección de Patrimonio municipal, y el Departamento de Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO-UNICEN).

Se trató de una jornada a cargo de las antropólogas e investigadoras de CONICET, Agustina Girado y Natalia Larrea, quienes propusieron un espacio de reflexión crítica sobre las narrativas históricas que se transmiten en las escuelas.

Durante el encuentro, se problematizaron las representaciones tradicionales de personajes de la época colonial, tales como las “damas antiguas”, los vendedores ambulantes y las personas afrodescendientes.

El taller abordó el modo en que estas figuras suelen aparecer de forma estereotipada y descontextualizada, invisibilizando las desigualdades y los conflictos sociales del pasado.

A través de una modalidad de exposición dialogada, se brindaron herramientas conceptuales —como las categorías de estereotipo, prejuicio y discriminación— para que las y los futuros docentes puedan diseñar actos escolares más inclusivos y comprometidos con una memoria histórica democrática.

Esta iniciativa da valor a la formación docente, considerando que los futuros educadores son los responsables de sostener y transformar estas prácticas pedagógicas en las instituciones educativas.