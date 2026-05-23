Arranca la edición 2026 de los Juegos Bonaerenses

La Municipalidad de Olavarría informó que, la máxima cita del deporte y la cultura tiene fecha de inicio para la Etapa Local.

Los Juegos Bonaerenses que tendrán nuevamente su instancia provincial en la ciudad de Mar del Plata durante la última parte del año iniciarán el próximo miércoles con la coordinación de la Subsecretaría de Deportes.

Tal como se informó, el próximo martes 26 de mayo desde las 19 horas se concretará en el Salón Rivadavia una reunión informativa y sorteo de fixture para las categorías juveniles.

De manera paralela, ya se sabe cómo será el cronograma de la actividad en las disciplinas reservadas para personas con discapacidad y personas adultas.

La programación:

Personas Mayores

Miércoles 27 de mayo.

10:00 hs.: Pista Municipal de Atletismo. Caminata

13:00 hs.: Pista Municipal de Atletismo. Bonaerenses en Carrera.

Jueves 28 de mayo

13:00 hs.: Predio “El Laguito”. Pesca.

Viernes 29 de mayo

14:00 hs.: Parque Cerrito. Orientación

Personas con Discapacidad

Miércoles 27 de mayo

13:00 hs.: Complejo Las Canchitas. Fútbol PCD

Jueves 28 de mayo.

11:00 hs.: Natatorio Club Ferro. Natación PCD

Miércoles 3 de junio

10:30 hs.: Pista Municipal de Atletismo. Bonaerenses en Carrera y Atletismo PCD

Fuente: Prensa Municipal