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Sabado 23 de Mayo 2026 - 18:18hs
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Olavarría
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 - 23 de Mayo de 2026 | 18:13

Mariano Marina, reconocido en los Premios de la Liga Nacional

Días atrás, en la previa del comienzo de las Semifinales de la Liga Nacional, la máxima categoría del básquet nacional premió a los protagonistas.

En el Hotel Ramada, se reconoció a los grandes protagonistas del año de la temporada 2025/26 de La Liga Nacional que dejó atrás la Fase Regular y transita sus instancias decisivas de Play-Off y Mariano Marina tuvo su mención en su estreno.

 

“Los Premios de La Liga” reconocieron a sus figuras en una gala especial y en una velada donde se destacó el rendimiento individual y colectivo de una temporada marcada por la paridad, el crecimiento de jóvenes talentos y el alto nivel competitivo, se lució Francisco Cáffaro se quedó con el premio al Jugador Más Valioso.

 

En total se premiaron once categorías: MVP, Mejor Nacional, Mejor Extranjero, Mejor Jugador Joven, Mejor Entrenador, Mayor Progreso, Mejor Defensor, Revelación/Debutante, Sexto Hombre, Mejor Árbitro y Quinteto Ideal. Cada rubro tuvo criterios específicos de participación,

 

El MVP de la temporada de élite del básquet argentino también se quedó con el premio a Mejor Debutante, reservado para jugadores argentinos con menos de 40 minutos totales en la Liga antes de la temporada 2026 y se impuso a Mariano Marina que en su temporada estreno, fue reconocido por periodistas, jugadores y entrenadores.

 

El olavarriense de 26 años integró el plantel de La Unión de Formosa donde jugó 41 puntos con 329 puntos totales y un promedio de 3.1 rebotes por partido y 1.7 asistencias,

 

Teníamos claro que la temporada-debut de Mariano Marina en la Liga Nacional con La Unión de Formosa tuvo un alto nivel. También esto quedó señalado en los premios que entregó la Asociación de Clubes a los sobresalientes de la 2025/26. Allí, en el rubro Mejor Debutante/Revelación, Mariano quedó en segundo lugar”, destacaron en las redes sociales del elenco formoseño.

 

Cáffaro también fue elegido como Mejor Jugador Nacional con un contundente 74,4% de los votos, por delante de Agustín Brocal y Leonardo Lema. En esta categoría también era necesario haber disputado un mínimo de 18 encuentros.

 

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