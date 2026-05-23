Mariano Marina, reconocido en los Premios de la Liga Nacional

En el Hotel Ramada, se reconoció a los grandes protagonistas del año de la temporada 2025/26 de La Liga Nacional que dejó atrás la Fase Regular y transita sus instancias decisivas de Play-Off y Mariano Marina tuvo su mención en su estreno.

“Los Premios de La Liga” reconocieron a sus figuras en una gala especial y en una velada donde se destacó el rendimiento individual y colectivo de una temporada marcada por la paridad, el crecimiento de jóvenes talentos y el alto nivel competitivo, se lució Francisco Cáffaro se quedó con el premio al Jugador Más Valioso.

En total se premiaron once categorías: MVP, Mejor Nacional, Mejor Extranjero, Mejor Jugador Joven, Mejor Entrenador, Mayor Progreso, Mejor Defensor, Revelación/Debutante, Sexto Hombre, Mejor Árbitro y Quinteto Ideal. Cada rubro tuvo criterios específicos de participación,

El MVP de la temporada de élite del básquet argentino también se quedó con el premio a Mejor Debutante, reservado para jugadores argentinos con menos de 40 minutos totales en la Liga antes de la temporada 2026 y se impuso a Mariano Marina que en su temporada estreno, fue reconocido por periodistas, jugadores y entrenadores.

El olavarriense de 26 años integró el plantel de La Unión de Formosa donde jugó 41 puntos con 329 puntos totales y un promedio de 3.1 rebotes por partido y 1.7 asistencias,

“Teníamos claro que la temporada-debut de Mariano Marina en la Liga Nacional con La Unión de Formosa tuvo un alto nivel. También esto quedó señalado en los premios que entregó la Asociación de Clubes a los sobresalientes de la 2025/26. Allí, en el rubro Mejor Debutante/Revelación, Mariano quedó en segundo lugar”, destacaron en las redes sociales del elenco formoseño.

Cáffaro también fue elegido como Mejor Jugador Nacional con un contundente 74,4% de los votos, por delante de Agustín Brocal y Leonardo Lema. En esta categoría también era necesario haber disputado un mínimo de 18 encuentros.