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Juvenil del “Bata” en el Top10 de la Liga Federal

A pocos duelos de terminar la Fase Regular de la Liga Federal, la prensa especializada avanza en lograr los jugadores destacados, los mejores equipos y demás detalles y entre los jugadores juveniles se ubica un representante del Club Estudiantes.

Fotos: Andrés Arouxet // Prensa CAE

Mateo Rincón integra la nómina de Jugadores Juveniles con mejores estadísticas en la Liga Federal.

 

Recientemente, se dio a conocer el Top15 de jugadores menores de 18 años que se destacan en la tercera categoría del básquet nacional que está próxima a finalizar la Fase Regular.

 

El representante “Bataraz” se ubica como el 6° mejor jugador juvenil con un promedio de 22, 7 minutos en una tabla que utilizó el GameScore como criterio de análisis.

 

Además, el oriundo de Coronel Suárez que se sumó a Estudiantes en la tercera fecha de la Conferencia Sudeste A registra un promedio 7.3 puntos, 3.6 rebotes y 1.6 asistencias.

 

 

El ranking lo lideran Joaquín Caumo de Estudiantil Porteño, Bruno Marioli de Banda Norte y Fabián González de Tokio. En cuarto lugar se ubica el tandilense Segundo Lasarte.

 

Fuente: Martín Benavídez

 

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