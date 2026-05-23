Juvenil del “Bata” en el Top10 de la Liga Federal

Mateo Rincón integra la nómina de Jugadores Juveniles con mejores estadísticas en la Liga Federal.

Recientemente, se dio a conocer el Top15 de jugadores menores de 18 años que se destacan en la tercera categoría del básquet nacional que está próxima a finalizar la Fase Regular.

El representante “Bataraz” se ubica como el 6° mejor jugador juvenil con un promedio de 22, 7 minutos en una tabla que utilizó el GameScore como criterio de análisis.

Además, el oriundo de Coronel Suárez que se sumó a Estudiantes en la tercera fecha de la Conferencia Sudeste A registra un promedio 7.3 puntos, 3.6 rebotes y 1.6 asistencias.

El ranking lo lideran Joaquín Caumo de Estudiantil Porteño, Bruno Marioli de Banda Norte y Fabián González de Tokio. En cuarto lugar se ubica el tandilense Segundo Lasarte.

Fuente: Martín Benavídez