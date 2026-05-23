"Chingotto es el mejor compañero que he tenido"

Tras ganar en Asunción y Buenos Aires, Alejandro Galán y Federico Chingotto volvieron a Europa para la continuidad del calendario de Premier Pádel y en un descanso a los entrenamientos, el español habló de su compañero.

Alejandro Galán fue el gran protagonista en la presentación de la nueva colección Adidas Metalbone Reserve, celebrada en la tienda de Padel Nuestro en Madrid, en un evento que reunió a algunos de los comunicadores más importantes del mundo del pádel y en diálogo con Cope Pádel, habló sobre el deportista olavarriense.

En la tienda de Padel Nuestro en Madrid, Galán no escondió la satisfacción por el nivel que está mostrando junto a Chingotto y reconoció que atraviesan una dinámica muy positiva: “Estamos en un buen momento, con una muy buena dinámica. No es nada fácil sacar partidos a los número uno, y entonces es evidente que el momento es muy bueno, pero siempre con ganas de más, que queda mucho año y ya pensando en el Major de Roma”.

Sin embargo, la frase más contundente de la entrevista ha llegado al ser preguntado directamente por su vínculo con Federico Chingotto y el entrenador, Jorge Martínez.

“Ale” Galán cerró cualquier tipo de debate sobre quién ha sido el mejor compañero de su carrera deportiva: “Yo creo que es el compañero ideal, porque además de lo que él me da de su nivel, es lo que me refuerza y me hace dar a mí. Y si he conseguido mi mejor nivel con él, es gracias a él también. Entonces, creo que ese compañero, el mejor compañero, sí”, aseguró.

“Llevamos muchos años tratando de ser mejores. Desde que me cogió con 15 años yo nunca pensaba ni dedicarme profesionalmente al pádel, pero gracias a él lo he podido conseguir”, recordó el madrileño sobre su entrenador.

El jugador español explicó, además, cuál ha sido siempre la filosofía de trabajo de su entrenador y cómo esa mentalidad sigue marcando el día a día de su preparación: “Siempre me dijo: ‘Entrena para ganar al número uno y no al de tu categoría’. Esa ambición me la transmitió desde que empezamos juntos y con esa misma ambición seguimos trabajando para tratar de resolver los problemas que nos ponen todos los rivales”.

Durante la conversación también hubo espacio para abordar uno de los temas más comentados del momento en el pádel profesional: la participación de jugadores en torneos FIP y el actual sistema de ranking. Galán defendió la libertad de los jugadores para competir donde consideren oportuno y dejó una reflexión sobre el calendario y la dificultad que existe actualmente para mantener la regularidad.

“Yo creo que jugar debe permitirse a cualquier jugador y que cada uno haga su carrera y trate de conseguir los puntos”, afirmó. Además, ha explicado que el actual sistema deja poco margen para errores, lesiones o enfermedades debido al elevado número de torneos que contabilizan para el ranking. “Creo que lo ideal sería rebajar los torneos que computan en el ranking para hacer una carrera más natural y que los jugadores de más abajo y de otras nacionalidades puedan tener más oportunidades”, sentenció.

Fuente: Cope Pádel